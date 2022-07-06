Bayramda misafirlere sunulacak en pratik tatlılardan vişneli sakızlı muhallebi tarifi! Vişneli sakızlı muhallebi nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Yapımının oldukça kolay olduğu bilinen vişneli sakızlı muhallebinin püf noktalarına dikkat edildiğinde, ortaya hem pratik hem de lezzetli bir tatlı çıkabiliyor. Hafifliği ile damakta enfes bir lezzet bırakan bu tatlı, özellikle Kurban Bayramı'nda misafirlere ikram edilecek en hafif tatlılardan biri arasında bulunuyor. İşte birkaç malzemeyle hızlıca hazırlayabileceğiniz vişneli sakızlı muhallebi tarifi...

VİŞNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ MALZEMELERİ NELER?

1 litre süt

2-3 adet damla sakızı (küçük boy)

1/2 su bardağı un (70-75g)

1 su bardağı şeker (200 g)

Vişneli sosu için gereken malzemeler:



1 su bardağı su (200 ml)

2 yemek kaşığı (silme) nişasta (buğday veya mısır)

300 gram dondurulmuş vişne

3 yemek kaşığı şeker

VİŞNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ!

Öncelikle tencerenizi en kısık ateşte ocağa alın. Unu ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırarak yavaş yavaş kavurun. Yaklaşık 2-3 dakika sonra şekeri de ekleyip karıştırmaya devam edin. 3-4 dakika da şekerle kavurun.

Sonrasında oda sıcaklığındaki sütünü yavaş yavaş tencereye ekleyin, bu sırada topaklanmaması için bir çırpıcıyla karıştırın. Ardından damla sakızını ekleyin. Süt kaynayana kadar orta ateşte ara ara çırpıcıyla karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha iyice kıvam alana kadar pişirin. Normal muhallebiye göre daha akışkan kıvamda olması normaldir. Ardından ocaktan alın.

Servis kaselerinize eşit olarak bir kepçe yardımıyla dağıtın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Bu sırada vişneli sosu hazırlamak için dondurulmuş vişneleri şekerle birlikte kısık-orta ateşte pişirmeye bırakın.

Nişastayı su ile güzelce karıştırıp tamamen çözdürün ve vişnelerin üzerine ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin. 2-3 dakika içinde sos yoğunlaşacak ve akışkanlığı azalacak, tahta bir kaşıkla kontrol edin. Soğuduğunda daha koyu bir kıvam alacağından boza kıvamına gelmeden altını kapatıp kenara alın.

Vişneli sosun ilk sıcaklığı çıktıktan sonra damla sakızlı muhallebi katmanın üzerine her servis kasesi için yaklaşık 2 yemek kaşığı olacak şekilde dökün. Oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirin. Ardından buzdolabında tamamen soğuyana kadar bekletin. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

