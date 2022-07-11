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Bayramda misafirlere yapılacak en pratik lokma tatlısı tarifi nedir? Bu hızda ve lezzette olması şaşkınlık yaratıyor!

11.07.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramın başlamasıyla beraber gelen misafirlere ikramda bulunmak isteyen kişiler internette pratik tatlı tariflerini araştırıyor. Şerbetli tatlıların en çok tercih edileni olan lokma tatlısı evde kolaylıkla yapılabiliyor. Bu bayram sevdikleriyle bayramın tadına tat katmak isteyenler pratik lokma tarifini arıyor. Peki en pratik ve lezzetli lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte en pratik lokma tatlısı tarifi!

Bayramda misafirlere yapılacak en pratik lokma tatlısı tarifi nedir? Bu hızda ve lezzette olması şaşkınlık yaratıyor!

Lokma tatlısı bayramlarda ikram için yapılırken, aynı zamanda hayır için dağıtılmasıyla da oldukça yaygındır. Lokma tatlısı, kokusu ve çıtır lezzetiyle yiyenlerin bir daha yemek istediği en meşhur şerbetli tatlılar arasında yer alıyor. Genelde sokak lezzeti olarak da bilinen lokma tatlısı evde kısa sürede ve son derece lezzetli bir şekilde yapılabiliyor. İşte bayramda misafirlere yapılacak en pratik lokma tatlısı tarifi!

LOKMA TATLISI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için;
3 su bardağı un,
2 su bardağı ılık su,
Yarım paket yaş maya,
½ (yarım) tatlı kaşığı tuz,
1 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için;
2.5 su bardağı şeker
2 su bardağı su

PRATİK LOKMA TATLISI YAPILIŞI

  1. İlk önce şerbeti hazırlayın. 5-10 dk kadar kaynadıktan sonra ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım. (Şerbeti hamurdan önce yapın şerbetin soğuk olması gerekiyor çünkü ılık olursa Lokmalarınız hamur olabilir. Şerbeti yaptıktan sonra hamuru geçebilirsiniz.)
  2. Su, maya ve şekeri bir kaba alıp kaşıkla karıştıralım.
  3. Maya eriyince tuz ve unu da ekleyip mikserler çırpalım. Hamur normal hamurdan cıvık kek hamurundan biraz katı olacak.
  4. Hamuru hazırladıktan sonra kabın üzerini streçle kaplayıp bir kenara 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım.
  5. Mayalanan hamuru sıkma torbasına veya kalın buzdolabı poşetinin içine hamurun hepsini koyalım.
  6. Poşetin ağzına düğüm atalım, diğer ucunu küçük bir şekilde keselim.
  7. Kızgın yağa hamuru küçük küçük sıkıp mutfak makasıyla hamuru keselim.
  8. Her tarafı kızarın lokmaların yağını iyice süzdürüp soğuyan şerbetimizin içerisine atıp 1 tur karıştırdıktan sonra şerbetten alıp servis edeceğiniz tabağa koyun. (30 saniye kadar şerbetin içerisinde durması yeterlidir.)
  9. Diğer lokmaları da bu şekilde yaptıktan sonra biraz şerbetini çekmesi için bir yarım saat kadar bekletin.
  10. Lokmalarınız servise hazır. Bu şekilde çok daha düzgün yuvarlak sonuçlar alabiliyorsunuz. AFİYET OLSUN.


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