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Bayramda onları unutmadılar

TOKAT HABERLERİ  | 25.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Tokat’ta, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.Ramazan Bayramında korona virüs salgını önlemleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

Bayramda onları unutmadılar

Tokat’ta, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.
Ramazan Bayramında korona virüs salgını önlemleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Tokat’ta, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Meydanı çevresinde, şehrin birçok noktasında ekipler köpek ve kedilere mama, kuşlara yem bıraktı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yemleme çalışmalarına destek verdi. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, bayram süresi boyunca yemleme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak hayvanlarımızı besleyen bireysel kişiler ve gönüllülerin desteğinin azalacağını düşünerek besleme çalışması yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince kentin çeşitli noktalarında yemleme yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz Milli Parklar Müdürlüğü olarak şehrin dört bir yanında besleme çalışmasına devam edeceğiz” dedi.

Bayramda onları unutmadılar

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Tokat Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Çınar Eczanesi
Merkez
Eroğlu Eczanesi
Merkez
Gökdere Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Erbaa
Sağlık Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
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