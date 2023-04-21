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Bayramda tatilcilerin gözdesi karavanlar oldu

21.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm kenti Antalya’da daha ucuza tatil yapmak isteyenlerin merkezi karavanlar oldu.

Konyaaltı Sahili’ne 300 metre mesafede kurulan karavanlarda yapılan tatiller görenleri adeta kıskandırdı.

Turizm kenti Antalya’da 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi karavanlar oldu. Konyaaltı içesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı yakınında kurulan karavanlarına arife gününden itibaren gelmeye başlayan tatilciler, tatilin keyfini çıkardı. Karavan içerisinde kitap okuyarak ve radyo dinleyerek zaman geçiren tatilciler, zaman zaman da doğa ile iç içe park alanında yakınlarını ağırladı. Tatilcilerin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne 300 metre mesafede karavandaki tatili adeta kıskandırdı.

"DOĞA İLE İÇ İÇEYİZ, KOMŞULARIMIZ ÇOK İYİ"

Karavanda tatil yapan ve EYT’den yeni emekli olduğunu belirten Özge Aydın Yurdakul, “Karavan hayatına karar verdik, Antalya bu konuda zaten oldukça müsait bir konumda bulunuyor. Belediye bize çok güzel imkanlar sağlıyor. Denize çok yakınız, geceleri hiçbir şeyden rahatsız olmuyoruz. Doğa ile iç içeyiz, komşularımız çok iyi. Çok güzel arkadaşlıklar edindik, hep beraber oturup zaman geçiriyoruz. Karavan hem benim hem de annemin bir hayaliydi. Hayatın bu şekilde daha kolay ve daha yaşanılır olduğunu anladım” dedi.

10 GÜN ÖNCE 195 BİN TL’YE ALDI

Karavanı 10 gün önce 195 bin TL’ye aldığını belirten Yurdakul, “Bazı aksamlar taktırdık, hayat çok rahat. Karavan bizim için bir alternatif tatil aracı oldu. İstediğim yerde istediğimiz şekilde kullanıyoruz. Minimum fiyatla tatil yapıyoruz. Ülkemizi gezmek istiyoruz. 2 gündür buradayım. Bayramdan sonra gitmek istiyoruz, akrabalarım bayramlaşmak için buraya geldi” sözlerine yer verdi.

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