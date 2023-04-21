Bayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza Ulaş köyü Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi. Bayramda Ankara’dan Tokat’a gelen T.K. yönetimindeki 06 BLA 569 plakalı Fiat marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak cami önünde park halindeki 60 PF 013 plakalı araca çarptı. Yol kenarında bulunan su kanalına düşerek durabilen araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza anı yol kenarındaki bir seranın güvenlik kamerasına yansıdı. Cuma namazı için camiye giden cemaat, yaralıların yardımına koştu. Kazada yaralanan T.K., M.K., A.N.K. ve I.K., olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldı.

ARAÇ 1 METRE HAVALANDI

Kaza anında camiye gittiğini belirten Sabri Veril, "Cuma namazı için camiye geliyordum. İlerde bir köşe var, orayı döndüm ve bir fren sesi duydum, yoldan geliyordu. Araç caminin önünde bulunan kanala çarptı, 1 metre havalandı. Uçarak geldi, burada park halinde olan araca çarptı. Ardından su kanalına düştü. Araçta 4 kişi vardı, ambulans onları hastaneye kaldırdı" şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

