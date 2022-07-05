Bayramda yapılacak en lezzetli kavurma tarifi! Kurban etiyle kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'nın geleneksel tariflerinden olan kavurma tarifi merak ediliyor. Genelde etin sertliğinin problem haline geldiği kavurma yemeğini daha yumuşak ve lezzetli bir şekilde yapabilmek mümkün. Et dışında zeytinyağı, kuru soğan ve birkaç malzeme ile kolayca kavurma hazırlayabilirsiniz. İşte Kurban Bayramı'na özel en lezzetli kavurma tarifi!

KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK KAVURMA MALZEMELERİ NELER?

Zeytinyağı

Tuz

1 kilo dana eti

1 baş kuru soğan

2 yemek kaşığı

KAVURMA TARİFİ!

Öncelikle etleriniz kuş başı değil ise etleri kesme tahtasında alın, keskin bir bıçakla sinirleri temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.

Geniş bir çelik tencereye sıvıyağ koyun ve kızdırın, etler suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğan ekleyin.

Ocağı kısın, etler yumuşayana kadar kısık ateşte (yaklaşık 1 saat) ara sıra karıştırarak pişirin, ocaktan almadan 15 dk. önce tuz katın.

Kavurmanızı sıcakken dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

