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Bayramı şehir dışında geçirecek İstanbullulara İmamoğlu sürprizi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. İmamoğlu, bayramda seyahat edeceklere dikkat etmeleri ve uykusuz araç kullanmamaları uyarılarında bulundu. Öte yandan, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirecek vatandaşlar için otogarlarda uğurlama organizasyonları düzenliyor.

Bayramı şehir dışında geçirecek İstanbullulara İmamoğlu sürprizi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, günün ilk bayramlaşması için İstanbul Valiliği'ne gitti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, bir süre görüştü.

Daha sonra Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e vekaleten İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve İmamoğlu, valilik binasında bir araya gelen kaymakamlar, askeri yetkililer, belediye başkanları ve çalışanlarla bayramlaştı.

İmamoğlu, valiliğin ardından belediyenin Saraçhane'deki bahçesinde belediye çalışanlarıyla buluştu.

SEYEHAT EDECEKLERE UYARI

Bayramların, insanların birbirini hatırlamasına vesile olduğunu dile getiren İmamoğlu, bayramda seyahat edeceklere dikkat etmeleri ve uykusuz araç kullanmamaları uyarılarında bulundu.

İmamoğlu, genel olarak bayramlarda tatil yapmamayı tercih ettiğini belirterek, "Bayramlarda kucaklaşırsak, birbirimizi hisseder, yardımlaşırsak toplumun birliği ve bütünlüğü daha kuvvetli hale gelir. İslam dünyasının ve Türkiyemizdeki insanlarımızın inancıyla paralel dini bayramlarının bu hassasiyetini toplumsal kazanca dönüştürmeliyiz. Ben, bu yönünü önemsiyorum. Birliğin, beraberliğin kuvvetlendiği bir bayram olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kurban bayramında çalışacak olan belediye personeline başarılar dileyen İmamoğlu, "Onlara 2 kat teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan insanlara hizmet edecekler. O bakımdan onların emekleri 2 kat." dedi.

İmamoğlu, bayramda İstanbul'un sokaklarında olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Emekçi dostlarımı selamlayacağım. 4 gün boyunca sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, ilçelerde olacağım. Bana eşlik etmek isteyen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi beklerim vakti olan ve burada olanları. Keyifli bir İstanbul bayramı diliyorum."

İmamoğlu, belediye personeliyle konuşma yaptığı platformda tek tek bayramlaşırken, bayramlaşma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

OTOGARLAR VE HAVALİMANLARINDA UĞURLAMA ORGANİZASYONLARI

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirecek vatandaşlar için otogarlarda uğurlama organizasyonları düzenliyor.

15 Temmuz Demokrasi, Alibeyköy, Harem ve Samandıra otogarlarında peron ve otobüslerin içerisinde yolculuğa hazırlanan vatandaşların bayramını kutlayarak, hediye takdim eden ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram tebriğini ve selamlarını yolcularla paylaşıyor.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binecek yolcular için de uğurlama etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, bayram uğurlamalarının yanı sıra şehitliklerdeki anma programları, kimsesiz çocuklara yönelik faaliyetler, huzurevi ve hastane ziyaretleri de yapıyor. (AA)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu ibb kurban bayramı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
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Adamsın adam, bize böyle samimi, dürüst, namuslu adamlar lazım.
Allah seni kazadan beladan korusun sen öyle bir delikanlısın ki hani derler ya analar ne delikanlılar doğuruyor gerçekten bir gün olacak Türkiye değil dünya seni konuşacak Ekrem İmamoğlu Allah seni her zaman korusun Hüseyin camgöz
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