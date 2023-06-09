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  4. Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

09.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Yağcılar mevkii yakınlarındaki Pınarbaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç’ten Pınarbaşı köyüne doğru seyir halinde olan Gizem Tartılı (27) idaresindeki 17 ABL 124 plakalı otomobil, köy yoluna dönerken virajı alamayarak Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman ağaç deposunun bahçesine devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ters dönen otomobilin sürücü Gizem Tartılı, 3 yaşındaki çocuğu Görkem Tartılı ile kayınvalidesi Emine Tartılı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılardan Gizem Tartılı ve çocuğu Görkem Tartılı Bayramiç Devlet Hastanesinde, kayınvalidesi Emine Tartılı ise Ezine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Emine Tartılı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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