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  4. Bayrampaşa'da düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi

Bayrampaşa'da düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi

29.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin ile damat tarafı arasında halayda çalınacak şarkı nedeniyle çıkan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gelin ile bazı davetliler darbedildi.

Alınan bilgiye göre, gece Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.

Oyun pistinde gelin ile damat tarafı arasında başlayan gerginlik, tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki taraf arasında çıkan kavgada gelinin de darbedilmesi yer alıyor.

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Bayrampaşa düğün gelin kavga

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