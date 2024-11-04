Bayrampaşa'da İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Metro Durağı mevkisinde 34 HO 2010 plakalı İETT otobüsü, taksi, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 TDF 35 plakalı taksinin şoförü Murat Çalışır ve 34 GVC 822 plakalı motosikletin sürücüsü M.K.K ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan E.M. ise hafif yaralandı.

Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralı taksi şoförü Murat Çalışır, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.