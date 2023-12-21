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  4. Bayrampaşa'da kafe denetiminde polise mukavemet eden 5 zanlı yakalandı

Bayrampaşa'da kafe denetiminde polise mukavemet eden 5 zanlı yakalandı

21.12.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa'da, kafe denetimi sırasında kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurlarına mukavemet eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Aralık'ta Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan kafede polis ekipleri denetim yaptı.

Denetim sırasında görevlilere zorluk çıkaran ve kimliğini göstermek istemeyen T.G. polislere saldırdı.

Bu sırada kafede bulunan E.G. (22), M.G. (18), R.G. (26), F.G. (33) de polis ekiplerine mukavemet etti.

Çıkan arbede sırasında 2 polis memuru ve bekçi hafif yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararı verildi.

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polis Şüpheli Bayrampaşa denetim kafe

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