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Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobil yandı

12.01.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halinde motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Serdar Beyaz idaresindeki 34 AJ 055 plakalı otomobil, D 100 karayolu Edirne istikametinde ilerlerken alev aldı.

Motor kısmında alevleri gören sürücü, otomobilini metrobüs hattının Vatan durağı mevkisinde yan yola çekti. Araçtaki tüp sistemini devre dışı bırakan sürücü, bagajdaki eşyaları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek araçta soğutma çalışması yaptı.

Yan yolda bir süre aksayan trafik, soğutma çalışmasının ardından normale döndü.

Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bayrampaşa İtfaiye

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