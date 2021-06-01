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Bayrampaşa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

01.06.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da iki tır ile bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-3 bağlantı yolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TK 618 plakalı hafif ticari araç, Kadifekale alt geçidine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı.

O sırada aynı yönde seyir halinde olan 34 GF 4124 plakalı tırın sürücüsü kaza yapan aracı görünce aniden frene bastı. Onun da arkasından gelen 50 ABT 219 plakalı tır, duramayarak önündeki araca çarptı.

Çarpan tırın sürücüsü Şenol Şekerci, kaza sırasında aracında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkardı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle alt geçit bir süreliğine trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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trafik kazası Bayrampaşa

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