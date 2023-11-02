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Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

02.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Kocatepe Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği değerlendirilen bir yapıyı izlemeye aldı.

Gece saatlerinde içerisinin loş ışıklandırmayla aydınlatıldığı görülen yapının çevresinde yoğun şekilde koku oluştuğu tespit edildi.

İzleme sırasında şüpheli bir aracın söz konusu adresin otoparkına girdiğini gören ekipler, otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu yapıda arama yapan ekipler, bir odada girişi dolapla kapatılmış gizli bölme buldu.

Gizli bölmedeki aramada ise 460 büyük saksı ile 39 bardak saksıya ekilmiş Hint keneviri bitkisi, 54 aydınlatma sistemi, toprak, sulama sistemi, 2 klima, 3 havalandırma filtresi ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve H.C. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, şüpheli E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bayrampaşa uyuşturucu istanbul emniyet müdürlüğü

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