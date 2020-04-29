YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşa’da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi

Bayrampaşa’da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 09:41 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da anonslarla sık sık uyarıyor.
Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakkal, fırın ve marketlerin yanı sıra gıda satışı yapılan diğer yerleri tek tek kontrol eden ekipler, maske ve eldiven kullanımı, satılan ürünlerin ambalajlı olması, pide ve ekmeğin gramajı ve iş yerlerinin genel temizliği gibi konularda hem bilgilendirme hem de denetleme yaptı. Denetimlerde esnafın büyük bölümünün kurallara uyduğu ve hijyene önem verdiği görüldü.

Sosyal mesafenin önemi anlatılıyor
Öte yandan, zabıta ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Bayrampaşa’daki parklar, cadde ve sokaklar ile postane önlerinde sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Özdamar Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

(özel) Fatih Camii Tarihi Halılarına Kavuştu

(özel) Fatih Camii Tarihi Halılarına Kavuştu

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.