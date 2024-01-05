Bayrampaşa'nın son arazisi betonlaşmadan kurtarıldı, Millet Bahçesi yapıldı

Aydıner, üzerine konut projesi yapılması planlanan eski Pancar Motor fabrikası arazisinin betonlaşmadan kurtarılıp Millet Bahçesi yapılması serüvenini AA muhabirine anlattı.

Buranın 1950'li yıllarda yerli motor üretimine ev sahipliği yapmış bir yer olduğuna dikkati çeken Aydıner, Necmettin Erbakan'ın, Almanya'daki çalışmalarının ardından 1956 yılında Bayrampaşa'daki araziye 200 arkadaşı ile birlikte motor fabrikası kurduğunu hatırlattı.

Erbakan'ın adını verdiği "Gümüş Motor" fabrikasının, daha sonra ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve milli üretimin akamete uğratılması girişimlerinden dolayı şeker fabrikalarıyla ortaklık yapmak zorunda kaldığını vurgulayan Aydıner, şöyle devam etti:

"Sonraki süreçte hisseler ve yönetim tamamen şeker fabrikalarına geçti. Şeker fabrikaları burayı 2-3 yıl civarında işletti. Bir Alman firmasıyla ortak oldular. Fakat sonucunda yine yurt dışından gelen motorların karşısında direnemediler. Çünkü buraya çok ucuz rakamlı motor getirdiler. Böylece 3 yıl sonra bu fabrikanın kapısına kilit vuruldu. O dönemlerde şeker üreticileri geldiğinde ismi 'Pancar Motor' oldu. 'Gümüş Motor' tabelasını kaldırdılar, ismini 'Pancar Motor' yaptılar. 3 yıl sonra burası kilitlendi ve 10 yıl burası boş kaldı. Daha sonra şeker fabrikaları burayı dörtlü bir konsorsiyuma sattı. Türkiye'de iş yapan dört büyük sanayi grubuna satıldı."

ARAZİNİN YEŞİL ALAN OLMA SÜRECİ

Arazinin son sahibi olan dörtlü konsorsiyumun ise alt katları alışveriş merkezi olacak bir konut projesiyle belediyeye başvurduğunu dile getiren Aydıner, burasını betonlaşmadan kurtarıp yeşil alan yaptıkları süreci anlattı:

"Dörtlü konsorsiyum, 1/5000'lik plan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat etti. Bu plan İstanbul Büyükşehir'den geçti. Arkasından bize geldiler. Dediler ki, 'Bizim projemiz bu. 1/1000'liğini hazırlayın.' Biz de 1/1000'liğini hazırladık. Fakat bunlar yapılırken hep kafamda şu vardı; 'Bayrampaşa'nın son arazisi olan bu mükemmel araziyi Bayrampaşalılara biz nasıl yeşil alan olarak kazandırabiliriz. Bunu çözse çözse sevgili Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz çözebilir' dedim ve Ankara'ya gittim, sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla arazinin sahibi olan dörtlü konsorsiyuma takas usulüyle Hazineden başka bir arazi verildi, burası da Hazineye kazandırıldı.

Cumhurbaşkanımız beni, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a gönderdi. Oturduk, olayı anlattık. Murat Kurum, ekibini topladı. Milli Emlak Müdürü, daire başkanı, bütün koordinasyon neticesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu arazinin mevcut değeri neyse, o değer karşılığında bu dörtlü konsorsiyuma biz Milli Emlak vasıtasıyla arazi verdirttik. Bu olay 1-1,5 yıl sürdü. Kolay bir iş değil. O arada konut projesi ihalesini, her şeyini durdurduk ve bu olayları bir taraftan yürüttük. En sonunda anlaştık."

"NECMETTİN ERBAKAN'IN HATIRASINI DA YAŞATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür eden Atila Aydıner, betonlaşmadan kurtardıkları arazide 45 bin metrekarelik bir Millet Bahçesini Bayrampaşa halkına kazandıracaklarını, burada açacakları bir müzeyle Necmettin Erbakan'ın hatırasını da yaşatacaklarını söyledi.

TOKİ ile birlikte yürüttükleri Millet Bahçesi çalışmasında son aşamaya geldiklerini dile getiren Aydıner, "Bu araziyi beton yığını olmaktan ve buraya bir AVM gelmesinden kurtardık. İnşallah bir ay içerisinde burayı halkımıza açacağız. Millet Bahçesine ismini Cumhurbaşkanımız verecek ve açılışa Cumhurbaşkanı ile Bayrampaşa halkının tamamını çağıracağız." diye konuştu.

Altında otopark yapılacak olan Millet Bahçesinde kafe, süs havuzu, yürüme-etkinlik alanı, bisiklet parkuru, mescit, kütüphane, çok amaçlı resim ve sergi salonları bulunacağına dikkati çeken Aydıner, sözlerini şöyle noktaladı:

"Güzel bir eseri Bayrampaşa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hani 'Gök kubbede hoş bir seda bırakın' diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de bu eseri bıraktık. Cenabıhakk'a şükürler olsun."

