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BAYSEM’de yüz yüze eğitim yeniden başlıyor

21.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (BAYSEM) yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (BAYSEM) yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitimler için ders zili 1 Mart’ta çalacak.
Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarını tamamlayan BAYSEM’de öğretmenler, belirlenen program dahilinde mezunlar ile 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim vermeye başlayacak. Pandemi dolayısıyla ara verilen eğitimler, maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında alınan tedbirlerle sınıflarda verilecek. Tüm hazırlıkları tamamlanan BAYSEM, yeniden aşamalı ve seyreltilmiş olarak açılacak. Öğrenciler yeniden sınıflarda eğitim alacak. Tüm tedbirlerin alındığı merkezde öğretmenler de öğrencilerine yeniden kavuşacak.

Online eğitime geçen ilk kurum Bayraklı Belediyesi olmuştu
Dünyayı etkisi altına alan virüs riski nedeniyle yüz yüze eğitime geçici süreyle ara veren BAYSEM, eğitim gören 940 öğrenciye yönelik uzaktan eğitim dönemini başlatan ilk belediye olmuştu. Evinde internet bulunan her BAYSEM öğrencisi, kurulan sistem sayesinde derslerini takip etti. Proje, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği süre boyunca devam etti.

TV BEK ile televizyondan eğitim dönemi başlamıştı
Öte yandan pandemi sürecinde Bayraklı’da gönüllü öğretmenler bir araya gelerek hem YKS hem de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için Bayraklı Belediyesi öncülüğünde kurulan Bayraklı Eğitim Kanalı (TV BEK) projesini hayata geçirmişti. Bu kapsamda TV BEK hafta içi her gün saat 09.00 ile 11.00 arasında TV 35 kanalı üzerinden eğitim vermeye başlamıştı. Halen devam eden yayınlarda BAYSEM eğitmenleri tarafından kaydedilen programlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki interneti, bilgisayarı olmayan dezavantajlı çocuklara ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor.

"Tüm öğrencilerimize başarılar"
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Pandemi dolayısıyla ülke genelinde ara verilen yüz yüze eğitimlerin tedbirli ve kademeli olarak yeniden başlayacak olması sevindirici. Pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk kurumlardan biri BAYSEM olmuştu ve eğitimlerimizi aksatmadan internet üzerinden vermeye başlamıştık. Ayrıca televizyon kanalı aracılığıyla da evlerinde bilgisayar ve interneti olmayan çocuklarımız için TV BEK projemizi hayata geçirmiştik. Eğitim alanında öğrencilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu konuda Bayraklı Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve aldığımız tedbirlerle yüz yüze eğitimlere yeniden başlayacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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