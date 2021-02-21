BAYSEM’de yüz yüze eğitim yeniden başlıyor

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (BAYSEM) yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitimler için ders zili 1 Mart’ta çalacak.

Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarını tamamlayan BAYSEM’de öğretmenler, belirlenen program dahilinde mezunlar ile 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim vermeye başlayacak. Pandemi dolayısıyla ara verilen eğitimler, maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında alınan tedbirlerle sınıflarda verilecek. Tüm hazırlıkları tamamlanan BAYSEM, yeniden aşamalı ve seyreltilmiş olarak açılacak. Öğrenciler yeniden sınıflarda eğitim alacak. Tüm tedbirlerin alındığı merkezde öğretmenler de öğrencilerine yeniden kavuşacak.

Online eğitime geçen ilk kurum Bayraklı Belediyesi olmuştu

Dünyayı etkisi altına alan virüs riski nedeniyle yüz yüze eğitime geçici süreyle ara veren BAYSEM, eğitim gören 940 öğrenciye yönelik uzaktan eğitim dönemini başlatan ilk belediye olmuştu. Evinde internet bulunan her BAYSEM öğrencisi, kurulan sistem sayesinde derslerini takip etti. Proje, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği süre boyunca devam etti.