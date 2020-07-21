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BAYSEM’den LGS’de büyük başarı

İZMİR HABERLERİ  | 21.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) eğitim alarak Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) üstün başarı gösteren 300 öğrencinin 210’u, sınav sonuçlarına göre başarılı oldu.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) eğitim alarak Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) üstün başarı gösteren 300 öğrencinin 210’u, sınav sonuçlarına göre başarılı oldu. Öğrenciler, Türkiye genelinde nitelikli lise ve mesleki teknik liselerde eğitim alma hakkı kazandı. BAYSEM eğitmenleri de tüm öğrencilerin en doğru tercihleri yapması için rehberlik hizmeti vermeye başladı.
BAYSEM eğitmenleri, öğrencileri LGS sonrası da yalnız bırakmıyor. Sınava giren 300 öğrencinin yüzde 70’inin Türkiye genelindeki nitelikli lise ve mesleki teknik liselere yerleşme imkanı bulmasıyla büyük gurur yaşanan BAYSEM’de eğitmenler, hafta içi 10.00 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS tercihleri öncesi öğrencilerle randevu sistemine göre tek tek görüşen rehber öğretmenler; öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en doğru tercihi yapmaları için destek oluyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler; 0 232 935 03 35 telefon numarasından randevu alıp BAYSEM binasında tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabiliyor. Korona virüs nedeniyle evlerinden destek almak isteyen öğrenciler, telefon veya internet üzerinden de bu hizmetten faydalanabiliyor. 10 Ağustos’ta açıklanacak yerleştirme sonuçları için eğitmenler, tüm öğrencileri en doğru tercih için BAYSEM’e davet ediyor.

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