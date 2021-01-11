BB Erzurum - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR

Farnolle

Cenk

Teikeu

Hasan

Schwechlen

Osman

Donald

Emrah

Obertan

Novikovas

Gomes

FENERBAHÇE

Altay

Nazım

Serdar

Tisserand

Caner

Gustavo

Ozan

Pelkas

Sinan

Valencia

Thiam

