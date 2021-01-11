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BB Erzurum - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2021 09:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

BB Erzurum - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR

Farnolle
Cenk
Teikeu
Hasan
Schwechlen
Osman
Donald
Emrah
Obertan
Novikovas
Gomes

FENERBAHÇE

Altay
Nazım
Serdar
Tisserand
Caner
Gustavo
Ozan
Pelkas
Sinan
Valencia
Thiam

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