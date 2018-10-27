BB Erzurumspor 1-1 Kasımpaşa

Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kasımpaşa, Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Mücadelenin 40. dakikasında Lokman'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı da bu skorla kapattı.

İkinci yarının 77. dakikasında yaşanan pozisyon sonucunda Kasımpaşa VAR ile penaltı kazandı. Penaltı kararına itiraz eden Egemen Korkmaz ise 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beyaz noktada topun başına geçen Diagne de beraberlik golünü rakip ağlara gönderdi.

Bu golden 8 dakika sonra ise Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı fakat yine topun başına gelen Diagne topu bu kez auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken Kasımpaşa da 19. puanını hanesine yazdırdı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Emrah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Auremir’in etkisiz şutu kaleci Ramazan’da kaldı.

18. dakikada Taylan’ın ara pasına hareketlenen Sunu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Trezeguet’in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Veysel'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.

29. dakikada sağ kanattan korner çizgisine inen Popov’un ortasında arka direkte Eduok'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

40. dakikada sağ kanattan Emrah’ın kullandığı köşe atışında arka direkte Lokman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0.