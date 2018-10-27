BB Erzurumspor 1-1 Kasımpaşa

Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kasımpaşa, Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Mücadelenin 40. dakikasında Lokman'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı da bu skorla kapattı.
İkinci yarının 77. dakikasında yaşanan pozisyon sonucunda Kasımpaşa VAR ile penaltı kazandı. Penaltı kararına itiraz eden Egemen Korkmaz ise 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beyaz noktada topun başına geçen Diagne de beraberlik golünü rakip ağlara gönderdi.
Bu golden 8 dakika sonra ise Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı fakat yine topun başına gelen Diagne topu bu kez auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken Kasımpaşa da 19. puanını hanesine yazdırdı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan Emrah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Auremir’in etkisiz şutu kaleci Ramazan’da kaldı.
18. dakikada Taylan’ın ara pasına hareketlenen Sunu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Trezeguet’in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Veysel'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.
29. dakikada sağ kanattan korner çizgisine inen Popov’un ortasında arka direkte Eduok'un kafa vuruşu yandan auta gitti.
40. dakikada sağ kanattan Emrah’ın kullandığı köşe atışında arka direkte Lokman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
54. dakikada Scuk’un pasında topla buluşan İbrahim'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Ramazan direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Özer'in pasında İbrahim'in şutu üstten auta çıktı.
76. dakikada Trezeguet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Egemen, ceza sahası içinde Diagne'ye faul yapınca hakem hem penaltı noktasını gösterdi hem de Egemen'i ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı. Penaltıyı kullanan Diagne topu ağlarla buluşturdu. 1-1
84. dakikada Kasımpaşa’nın kontratağında topla buluşan Trezeguet ceza sahasına girerken yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diagne topu üstten auta gönderdi.
89. dakikada sağ kanattan İbrahim'in ortasında Özer'in şutu kaleci Ramazan'da kaldı.
BB Erzurumspor 1-1 Kasımpaşa
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
BB Erzurumspor: Sehic xxx, Egemen xx, Leo xxx, Lokman xxx, Auremir xx, Taylan xxx, İbrahim xxx, Scuk xxx, Özer xxx, Emrah xx (Tshabalala dk. 73 x, Acka dk. 80 ?), Sunu x (Munsy dk. 31 xx)
Yedekler: Hakan, Thy, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Osman, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kasımpaşa: Ramazan xx, Ben Youssef xx, Sadıku xxx, Veysel xxx, Popov xxx, Tarkan xx (Koita dk. 62 xx), Veıgneau xx (Onur dk. 52 xx), Eduok xx (İlhan dk. 89 ?), Pavelka xx, Trezeguet xxx, Diagne xxx
Yedekler: Eray, Murat Can, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Yılmaz, Uğurcan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Lokman (dk. 40) (BB Erzurumspor), Diagne (dk. 79 pen.) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Egemen (dk. 76) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Diagne (Kasımpaşa), Egemen, Özer (BB Erzurumspor)
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