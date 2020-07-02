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BB Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor (Maç Sonucu)

ADANASPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 01:35 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yenmeyi başardı ve Süper Lig'e yükselme yolunda önemli galip aldı. Adana Demirspor böylece son dört haftada dört galibiyet alırken puanını 54 yapıp ikinci sıraya yükseldi.

BB Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor (Maç Sonucu)

Adana Demirspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yenmeyi başardı ve Süper Lig 'e yükselme yolunda önemli galip aldı. Adana Demirspor böylece son dört haftada dört galibiyet alırken puanını 54 yapıp ikinci sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ise 53 puanla 3.sırada kaldı.

Maçın ilk yarısında Hamroun'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi BB Erzurumspor karşısında Adana Demirspor ikinci yarıda Sinan Kurt ve Volkan Şen'in golleri ile galibiyete uzanmayı başardı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 1-0 kazanan Adana Demirspor böylece olası bir ikili averaj hesabında da üstünlük kurmuş oldu.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)

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