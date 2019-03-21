BB Erzurumspor Antalya Belek’te kampa girdi

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetiminde konakladığı otelin spor tesislerinde gündem çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz ve Rasad Muhammed kampa katılmadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kampı 29 Mart 2019 günü sona erecek.

