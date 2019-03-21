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BB Erzurumspor Antalya Belek’te kampa girdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek’te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.

BB Erzurumspor Antalya Belek’te kampa girdi

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetiminde konakladığı otelin spor tesislerinde gündem çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz ve Rasad Muhammed kampa katılmadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kampı 29 Mart 2019 günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
antalya belek bb erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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