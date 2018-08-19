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BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izle! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı izlenebilecek? Bugün Beşiktaş, kartalların diyarı Erzurum’a konuk oluyor. Lige mağlubiyet ile başlayan BB Erzurumspor, evinde güçlü rakibinden puan koparmak istiyor. Beşiktaş ise Fenerbahçe’nin 3 puan kaybettiği ligin 2. haftasını 3 puan alarak bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İşte BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izleme detayları, takımların son form durumu ve muhtemel kadrolar...

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izle! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

Süper Lig’in 2. haftası bu akşam BB Erzurum Beşiktaş maçı ile devam edecek. Siyah beyazlılar konuk oldukları BB Erzurumspor deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor ve 3 puan ile yoluna devam etmek böylece Fenerbahçe ile puan farkı oluşturmak istiyor. Erzurumspor ise lige puansız başladığından bu hafta zorlu rakibinden puan almak istiyor. Peki BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Beinsports ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

BB Erzurumspor ve Beşiktaş bu akşam sahada Türkiye saati ile 19.15’te santra yapacaklar. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk ve hakem ekibi yönetecek.

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME

BB Erzurumspor Beşiktaş maçını statta izleyemeyecek, Türkiye’deki taraftarlar Beinsports ile karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Aboneliği olmayanlar haftasonu paketi alarak Beinconnect aracılığı ile maçı internetten canlı seyredebilirler. Bunun yanında maçı aşağıda linki bulunan Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANLLAR

Karşılaşmayı Türkiye dışından izleyecek taraftarlar, bulundukları ülkeye göre Beinsports’un o ülkedeki kanalından izleyebilirler. İşte yurtdışında BB Erzurumspor Beşiktaş maçını gösterecek olan kanalların listesi...

| ÜLKE | KANALLAR

| -------- | --------

| Endonezya | beIN Sports Connect Indonesia

| Avustralya | beIN Sports Connect

| Brunei | beIN Sports Connect Thailand

| Kamboçya | beIN Sports Connect Thailand

| Kanada | beIN SPORTS CONNECT Canada

| Fransa | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9, beIN Sports 2

| Laos | beIN Sports Connect Thailand

| Yeni Zelanda | beIN Sports Connect New Zealand

| Filipinler | beIN Sports Connect Philippines

| Tayland | beIN Sports Connect Thailand

| Amerika Birleşik Devletleri | beIN SPORTS CONNECT

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Siyah beyazlı ekip Süper Lig’in ilk haftasında evinde Akhisaspor’u’nü 2-1 mağlup etmiş ve lige 3 puan ile başlamıştı. Son olarak UEFA Avrupa kupasındaki gruplara kalma eleme maçında LASK Linz’e 2-1 mağlup olmuş ama turu geçmişti.

BB ERZURUMSPOR’DA SON DURUM

Ligin yeni ekibi BB Erzurumspor lige iyi bir başlangıç yapamadı ve ilk hafta deplasmanda Atikerkonyaspor’a 3-2 yenildi. Erzurumspor’un son 5 maçtaki performansına da bakıldığında 2 beraberlik, 1 galibiyet 1 de mağlubiyet aldığı görülüyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray kadrosunda en çok merak edilen konu Gomis’in ilk 11’de yer alıp almayacağı. İşte takımların bu akşam sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri...

Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu; Tolga Ünlü, Lokman, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen; Jasmin Scuk, Özer Hurmacı, Taylan Antalyalı, Erhan Çelenk, Gilles Sunu; Lennart Thy

Beşiktaş: Tolga; Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner; Medel, Tolgay, Oğuzhan; Quaresma, Babel, Negredo

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