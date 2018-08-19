BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izle! Saat kaçta, nasıl izlenecek? (Bein Sports ve alternatif kanallar)

Süper Lig’in 2. haftası bu akşam BB Erzurum Beşiktaş maçı ile devam edecek. Siyah beyazlılar konuk oldukları BB Erzurumspor deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor ve 3 puan ile yoluna devam etmek böylece Fenerbahçe ile puan farkı oluşturmak istiyor. Erzurumspor ise lige puansız başladığından bu hafta zorlu rakibinden puan almak istiyor. Peki BB Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Beinsports ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

BB Erzurumspor ve Beşiktaş bu akşam sahada Türkiye saati ile 19.15’te santra yapacaklar. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk ve hakem ekibi yönetecek.

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME

BB Erzurumspor Beşiktaş maçını statta izleyemeyecek, Türkiye’deki taraftarlar Beinsports ile karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Aboneliği olmayanlar haftasonu paketi alarak Beinconnect aracılığı ile maçı internetten canlı seyredebilirler. Bunun yanında maçı aşağıda linki bulunan Mynet’in canlı anlatımı ile de dakika dakika takip edebilirsiniz.