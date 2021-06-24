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BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri dönemi yeniden başlıyor

24.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor’da ikinci Erkan Sözeri dönemi başlıyor. Anlaşmaya varılan teknik direktör Sözeri için gün içerisinde resmi açıklama yapılacak.

BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri dönemi yeniden başlıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’un hocası belli oluyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlığa seçilen Ömer Düzgün ve yönetim kurulu gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha önce BB Erzurumspor’un başında görev alan Erkan Sözeri görüşme yapmak üzere dün Erzurum’a geldi.

Yapılan görüşmede taraflar el sıkışırken resmi açıklamanın gün içerisinde BB Erzurumspor’un resmi sitesinden yapması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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