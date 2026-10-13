Süper Lig'den Tedesco'ya teklif! Anında yanıt verdi

Samsunspor’da Trabzonspor karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Karadeniz temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların gündemine gelen isimlerden biri de Domenico Tedesco oldu.

SAMSUNSPOR’DAN TEDESCO HAMLESİ

Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasında sahasında Trabzonspor’a 3-0 mağlup olan Samsunspor, teknik direktör arayışını hızlandırdı. İlk yedi haftada yalnızca dört puan toplayabilen Karadeniz ekibi, takımı yeniden ayağa kaldıracak bir isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

Bu doğrultuda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Domenico Tedesco ile temasa geçildi. Samsunspor yönetimi, 41 yaşındaki teknik adama sözlü teklifini iletti. Ancak İtalyan teknik direktör, kendisine yapılan teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.

Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör arayışının devam ettiği öğrenildi. Samsunspor, 8 Ekim’de Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.