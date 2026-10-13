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Süper Lig'den Tedesco'ya teklif! Anında yanıt verdi

Trabzonspor karşısında aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni hocasını bulmak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Domenico Tedesco’ya teklif götürdü ancak beklediği yanıtı alamadı.

Süper Lig'den Tedesco'ya teklif! Anında yanıt verdi
Cevdet Berker İşleyen

Samsunspor’da Trabzonspor karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Karadeniz temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların gündemine gelen isimlerden biri de Domenico Tedesco oldu.

SAMSUNSPOR’DAN TEDESCO HAMLESİ

Süper Lig den Tedesco ya teklif! Anında yanıt verdi 1

Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasında sahasında Trabzonspor’a 3-0 mağlup olan Samsunspor, teknik direktör arayışını hızlandırdı. İlk yedi haftada yalnızca dört puan toplayabilen Karadeniz ekibi, takımı yeniden ayağa kaldıracak bir isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

Süper Lig den Tedesco ya teklif! Anında yanıt verdi 2

Bu doğrultuda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Domenico Tedesco ile temasa geçildi. Samsunspor yönetimi, 41 yaşındaki teknik adama sözlü teklifini iletti. Ancak İtalyan teknik direktör, kendisine yapılan teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.

Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör arayışının devam ettiği öğrenildi. Samsunspor, 8 Ekim’de Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya yeni teknik direktörüyle çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor son dakika Domenico Tedesco
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