Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da galibiyet sevinci

İzmir deplasmanından Taylan’ın attığı golle üç puanla dönen BB.Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu müsabakanın ardından konuştu. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, “Her iki takım açısından da zor bir maçtı. Göztepe’yi önce durdurmak ardından da fırsatları değerlendirip karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflemiştik. Oyuncularımız taktik disipline son ana kadar bağlı kaldılar. Savaştılar, mücadele ettiler. Kalemizi çok iyi savunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 final haftamız daha var. Bu maçın sevincini bir iki gün yaşayıp önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Beto’yu teselli etmesi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Bundan sonraki her maç psikolojik anlamda zor geçecek. Göztepe’nin de sahadasın yaşadığı çalkantılı bir süreç var. Onları da anlıyorum. Kafalarını kaldırıp tekrar önlerine bakma zorundalar” ifadelerini kullandı.





