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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da galibiyet sevinci

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Göztepe’yi yenerek bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan ve ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet alan BB.Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “5 final maçımız daha kaldı” dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da galibiyet sevinci

İzmir deplasmanından Taylan’ın attığı golle üç puanla dönen BB.Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu müsabakanın ardından konuştu. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, “Her iki takım açısından da zor bir maçtı. Göztepe’yi önce durdurmak ardından da fırsatları değerlendirip karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflemiştik. Oyuncularımız taktik disipline son ana kadar bağlı kaldılar. Savaştılar, mücadele ettiler. Kalemizi çok iyi savunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 final haftamız daha var. Bu maçın sevincini bir iki gün yaşayıp önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Beto’yu teselli etmesi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Bundan sonraki her maç psikolojik anlamda zor geçecek. Göztepe’nin de sahadasın yaşadığı çalkantılı bir süreç var. Onları da anlıyorum. Kafalarını kaldırıp tekrar önlerine bakma zorundalar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Spor Toto Süper Lig B.B.Erzurumspor hamza hamzaoğlu

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