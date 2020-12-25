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BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 25.12.2020 10:33 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu. Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezona Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan ve sonrasında Hüseyin Çimşir ile yoluna devam Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Çimşir'in de gidişi sonrasında yeni teknik direktör belli oldu. Yeni başkan Ömer Düzgün, Hüseyin Çimşir ayrılığı sonrasında Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

KAYNAK: AA / DHA
FOTOĞRAFLAR: AA / DHA

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