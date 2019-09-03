SPOR

Abdulcebrail Akbulut, BB Erzurumspor'da!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de mücadelede eden BB Erzurumspor transfer döneminin son gününde üç yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Abdulcebrail Akbulut, BB Erzurumspor'da!

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, yaptığı açıklamada, transfer döneminin son gününde BB Erzurumspor’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalya’nın Galatasaray’a transfer olduğunu belirterek, “BB Erzurumspor olarak 1. Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe Spor Kulübü’nden sol bek mevkisinde oynayan Abdulcebrail Akbulut 1 yıllığına kiralandı.

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Yine Alanyaspor’da forma giyen, orta saha, sağ ve sol kanatta oynayabilen Hasan Ayaroğlu ile yine 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Ayrıca Katar Al Sadd kulübündeki sözleşmesi biten Cezayirli Forvet ve Sol Kanat oyuncusu Jugurtha Hamroun ile de bir yıllık sözleşme imzalandı” diye konuştu.

Dal, Taylan Antalyalı ile sözleşmenin karşılıklı fesh edildiğini ifade ederek, “Oyuncumuz Galatasaray kulübüne imza atmıştır. Takımımıza katkıları için teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz” dedi.

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