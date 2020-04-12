BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı

İsmi BB Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için hazırlanan video klipte sanatçının sevilen şarkıları yer alırken, BB Erzurumspor taraftarının yaptığı 'Canısı' koreografisi de kullanıldı.
"12 Nisan 2017’de beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 11 Mayıs 2017’de hayata veda eden çok kıymetli İbrahim Erkal’ı rahmetle ve özlemle anıyoruz. Unutma, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.
Mekanın Cennet Olsun #UnutmayacağızCanısı"
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