SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı

BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı

FUTBOL HABERLERİ  | 12.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı 3 yıl önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı günü sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal videoyla andı.

BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı

İsmi BB Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için hazırlanan video klipte sanatçının sevilen şarkıları yer alırken, BB Erzurumspor taraftarının yaptığı 'Canısı' koreografisi de kullanıldı.

BB ERZURUMSPOR YAYIMLADIĞI VİDEOYU TAKİPÇİLERİYLE ŞU İFADELERLE PAYLAŞTI:

"12 Nisan 2017’de beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 11 Mayıs 2017’de hayata veda eden çok kıymetli İbrahim Erkal’ı rahmetle ve özlemle anıyoruz. Unutma, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.
Mekanın Cennet Olsun #UnutmayacağızCanısı"

776

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Trezeguet'e transfer teklifi!Trezeguet'e transfer teklifi!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bb erzurumspor İbrahim Erkal video

En Çok Okunan Haberler

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yasak kararındaki koordinasyonsuzluk Erdoğan'ı rahatsız etti

Yasak kararındaki koordinasyonsuzluk Erdoğan'ı rahatsız etti

Rüştü Reçber'den koronavirüs açıklaması

Rüştü Reçber'den koronavirüs açıklaması

Talisca'nın satış fiyatı dudak uçuklattı

Talisca'nın satış fiyatı dudak uçuklattı

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi

Eski G.Saraylı'da koronavirüs şüphesi

Eski G.Saraylı'da koronavirüs şüphesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs yine can aldı

Koronavirüs yine can aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Süper Lig maçları şifresiz mi yayımlanacak?

Süper Lig maçları şifresiz mi yayımlanacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı

BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı

Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Trezeguet için transfer teklifi

Trezeguet'e transfer teklifi!

Berkay Samancı: Evin senin kalen

Berkay Samancı: Evin senin kalen

Turgut Doğan Şahin: Tecrübelerim Süper Lig diyor

'Tecrübelerim Süper Lig diyor'

Rüştü Reçber'den koronavirüs açıklaması

Rüştü Reçber'den koronavirüs açıklaması

Mesut Özil tesisleri koronavirüs engeline takıldı

Mesut Özil tesislerine koronavirüs engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.