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BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı.

BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı

B.B. Erzurumspor’un küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi tek taraflı fesh olan Obertan’a birçok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen futbolcu tercihini yine BB Erzurumspor’dan yana kullandı. Başkan Hüseyin Üneş’in çabalarıyla tekrar mavi-beyazlı formayı giyecek olan Obertan sözleşme imzalamak için Erzurum’a geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurum ekibine katılan Obertan mavi-beyazlı forma ile 10 maça çıkıp 1’de gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bb erzurumspor Süper Toto 1. Lig Gabriel Obertan

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