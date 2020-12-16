SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Erzurumspor
  4. BB Erzurumspor teknik direktör değişikliğine gidebilir

BB Erzurumspor teknik direktör değişikliğine gidebilir

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 16.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

Ligde alınan sonuçların ardından BB Erzurumspor’da başkan Hüseyin Üneş istifa ederken gözler Teknik direktör Hüseyin Çimşir’e çevrildi. Üneş’in istifası sonrasında başkanlık koltuğuna oturan aşbaşkan Ömer Düzgün, bu hafta alınacak sonuç doğrultusunda teknik direktörlük değişikliğine gidebilir. Erzurum ekibinde Giray Bulak ve Mesut Bakkal isimleri gündemde.

BB Erzurumspor teknik direktör değişikliğine gidebilir

Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ederken, Üneş’in yerine asbaşkan Ömer Düzgün koltuğu devraldı.

Teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir, alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın hedefindeki isim olurken, bu hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda Çimşir’in de geleceği belli olacak. Teknik direktör konusunda BB Erzurumspor’da birçok isim gündeme gelirken, Süper Lig’i bilen tecrübeli hocalar ön plana çıkıyor.

Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda bu konuyu gündeme getirmeyi düşünen BB Erzurumspor yönetimi, Hüseyin Çimşir’le yolların ayrılmasına karar verilmesi durumunda Giray Bulak ve Mesut Bakkal’dan birinin takımın başına geçirmeyi planlıyor.

KAYNAK: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Başkan istifa etti!Başkan istifa etti!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!
Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı
Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Belhanda ve Emre Akbaba arasında gerginlik!
Belhanda ve Emre Akbaba arasında gerginlik!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
''Yok artık!'' Dedirtti...
''Yok artık!'' Dedirtti...
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BB Erzurumspor teknik direktör değişikliğine gidebilir
Erzurumspor hoca değişikliğine gidebilir
Erzurumspor'un yeni başkanı Ömer Düzgün
Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu
SON DAKİKA! Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti!
Başkan istifa etti!
ÖZET | Erzurumspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0-1
Gençlerbirliği deplasmandan 3 puanla döndü
Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı
İşte ünlü teknik adamın yeni takımı
Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da
Hüseyin Çimşir geri döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.