BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde kulüp tesislerinde bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Mavi-beyazlılar, düz koşu, 5’e 2 ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.
B.B. Erzurumspor, antrenmanın ardından kara yoluyla Trabzon’a hareket ederek yarın oynanacak olan maç öncesi kampa girecek.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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