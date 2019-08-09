BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı

“Herkes kötü günler yaşar” yazısıyla başlayan videoda yeni sezon formalarını vatandaşlar giyerek yeniden şampiyonluk yeniden Süper Lig mesajları verdi.
Sosyal medya hesabından tanıtımı yapılan videoda şu ifadelere yer verildi:
“Damalı, Efsane, Asalet ve TERTEMİZ adını verdiğimiz formalarımızla yeni sezonda OmuzOmuzaŞampiyonluğa koşacağız!“
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