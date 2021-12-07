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  4. BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Erzincan'da partililerle buluştu:

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Erzincan'da partililerle buluştu:

07.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Büyük Birlik Partisi teşkilatları olarak en azından son hayat pahalıkları ve enflasyon rakamları açıklandıktan sonra asgari ücretin 4 bin 500 liranın üzerinde olmasını istiyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, asgari ücretin 4 bin 500 liranın üzerinde olmasını istediklerini belirtti.

Uğur Bulut, partililerle bir araya geldiği Erzincan'daki parti binasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilini gezeceklerini söyledi.

Bu ziyaretlerinde Anadolu insanının devlet yönetiminden ne istediğini ve beklentisini istişare edeceklerini ifade eden Bulut, "Allah nasip ederse Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları, merkez karar yürütme kurulu üyeleri ile birlikte 81 vilayeti hep birlikte dinleyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin son günlerdeki en büyük sıkıntılarından birinin ekonomi olduğuna işaret eden Bulut, asgari ücretle ilgili beklentilerini anlattı.

Bulut, "Biz Büyük Birlik Partisi teşkilatları olarak en azından son hayat pahalıkları ve enflasyon rakamları açıklandıktan sonra asgari ücretin 4 bin 500 liranın üzerinde olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçinin kuraklıktan dolayı sıkıntı çektiğini ve bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi gerektiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Yine ülkemizde yüksek girdi ve gübre giderlerinden dolayı adeta tarlasına gidemeyen çiftçimizin sıkıntılarının giderilmesi, onların kuraklıktan dolayı zararının bir an evvel ödenmesi ki bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı TARSİM ve ekspertiz firmaları çalışmalarını bitirdiler. Bir an evvel çiftçimize ödenmesi, çiftçimizin ve bu ekim ayı döneminde önümüzdeki yıla hazırlamış olduğu tarlalarını ekmesi en büyük temennimizdir. Çiftçimizi sübvanse noktasında hükümetimizin bir an evvel üzerine düşeni yapması gerekir diye düşünüyoruz ve Anadolu'yu gezdiğimizde insanımızla bir birebir konuştuğumuzda insanlarımızın sıkıntılarının bunlar olduğunu görüyoruz."

Programa, BBP İl Başkanı Tolga Altınoluk ve partinin il yönetimi de katıldı.

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