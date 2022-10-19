BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransız Lafarge firmasının, DEAŞ'a yardım suçunu kabul etmesine ilişkin, "Kolay ve hak edilmemiş zenginlikleri ele geçirmek için, yüz binlerce, milyonlarca, çoğu Müslüman mazlumların, canları, kanları, varlıkları, istikballeri, bu akıl almaz hırsızlık ve aç gözlülük pahasına yok ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

Muhtarlık görevinin, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Destici, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Köy ve mahalle muhtarlarımız, görev yaptıkları bölgelerdeki vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında, önemli bir köprü işlevi görüyorlar." dedi.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada, Fransız çimento firması Lafarge'ın, Suriye'de bir fabrikasını çalışır halde tutmak için terör örgütü DEAŞ'a ödeme yaptığını kabul ettiğini hatırlatan Destici, firmanın 777,8 milyon dolar para cezası ödeyeceğini, ancak dava kapsamında henüz hiç kimsenin suçlanmadığını kaydetti.

Batılı ülkelerin istihbarat örgütlerinin ve silahlı kuvvetlerinin, terör örgütlerine desteğinin bilindiğini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman ise bu örnekte olduğu gibi, genellikle ülkeler arası ihtilaflar vesilesiyle, insanlığa karşı işlenen bu tip suçların bir kısmı, bir politika malzemesi olarak ortalığa saçılıyor. Aynı ülkeler, uzun yıllardır terörün doğrudan hedefi olan Türkiye'ye, tüm dünyayla ve tarihle alay edercesine, her fırsatta hukuk, insan hakları, demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Tarihe bir not düşmek adına tekrar ifade etmek istiyorum, bunca vahşet, bunca acı, bunca cinayet, bunca zulüm neden meydana geliyor? Yaşananların basit, basit olduğu kadar iğrenç, tek cümlelik bir cevabı var. Kolay ve hak edilmemiş zenginlikleri ele geçirmek için, yüz binlerce, milyonlarca, çoğu Müslüman mazlumların, canları, kanları, varlıkları, istikballeri, bu akıl almaz hırsızlık ve aç gözlülük pahasına yok ediliyor."

- Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası

Mustafa Destici, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Madencilerin çalışma şartları en zor ve en riskli meslek gruplarının başında geldiğini vurgulayan Destici, Türkiye'nin ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Ülke olarak bu tabloyu tersine çevirmenin öncelikli hedefleri ve görevleri olduğunu bildiren Destici, "Türkiye, madencilerimiz başta olmak üzere, tüm çalışanların, devletin sıkı denetimi altında, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak güven içinde çalıştığı bir ülke olmalı." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, Bartın'da, 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamanın tüm yönleriyle araştırılması, hiç kimsenin aklında karanlık nokta ve soru işareti kalmaması gerektiğini belirtti.

Bu tür olayların iç politika malzemesi haline getirilmesinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Amasra'da meydana gelen maden kazası sonrasında, terör örgütlerinin uzantılarının, PKK'nın destekçisi siyasi parti görünümlü şebekenin, yaşananları utanmazca istismar etmelerini ayrıca nefretle lanetliyorum.

Masum sivillerin, öğrencilerin, çalışanların, işçilerin hedef alındığı, katledildiği sayısız cinayet için 'terör' kelimesini kullanmaktan bile imtina edenlerin, çalışanların haklarıyla ilgili söylediği her kelime, ülkemize ve milletimize ihanet edenlere karşı nefretimizi bir kez daha artırmaktan başka bir anlam ifade etmiyor."

- Partilere 2023'te yapılacak Hazine yardımları

Destici, 2023 bütçesinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı miktarlarını sıraladı. Mustafa Destici, şu görüşleri paylaştı:

"En azından kapatma davası bitene kadar bu para askıya alınsın, bekletilsin, çünkü kapatılırsa, ki kapatılmalı, bu paranın zerresini bulamazsınız, geri alamazsınız. Anında parayı uçururlar. Dağa mı gider, ovaya mı gider, PKK'ya mı gider PYD'ye mi gider, KCK'ya mı gider, mutlaka bir yere gider ama para HDP'nin kasasında durmaz."

