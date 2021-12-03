BBP Genel Başkanı Destici, Hak-İş'i ziyaretinde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'de üretim artıyor, ihracat artıyor, istihdamda azalma yok ama pahalılaşan hayattan, dar gelirliler ve sabit ücretliler en olumsuz etkilenen kesim oldu." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret eden Destici, asgari ücret konusu başta olmak üzere gündemi değerlendirdi.

Destici, Konfederasyon binasındaki görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisinin kurulduğu günden beri Hak-İş ile ortak meselelerde iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ekonomik krize sürüklediğini, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirten Destici, Türkiye'nin geçmişten bugüne kırılgan bir ekonomiye sahip olduğunu ifade etti.

Destici, "Artık borçlanmayla değil, dışarıdan sıcak para bularak değil, kendimiz üreterek, yatırım yaparak, bunu destekleyerek, istihdamı artırarak bir ekonomik mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Bu ekonomik mücadelenin Türkiye üzerinden yüksek faizler kazanan, kar elde eden finans çevreleri ile uluslararası güçleri rahatsız ettiğini ve bundan dolayı Türkiye'ye baskı yapıldığını dile getiren Destici, "Türkiye'de üretim artıyor, ihracat artıyor, istihdamda azalma yok ama pahalılaşan hayattan, dar gelirliler ve sabit ücretliler en olumsuz etkilenen kesim oldu." ifadesini kullandı.

Artan enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesi önerisinde bulunan Destici, ayrıca asgari ücretin 4 bin 500 lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK binasına giderek açıklama yapmasını siyasi bir manevra olarak değerlendirdi.

- Asgari ücret

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret belirlenirken işçinin tek başına değil ailesiyle birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağını dile getiren Arslan, vergi kesintisi yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Arslan, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını kendi gücü ve dinamikleriyle çözebileceğini , bunun için dış destek beklenmesinin yanlış olacağını söyledi.

