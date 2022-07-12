YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta "Birlik Festivali"nde konuştu:

BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta "Birlik Festivali"nde konuştu:

12.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz ve büyük Türk devletiyiz. Dünya var oldukça da öyle kalacağız inşallah"

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük bir millet ve devlet olduğunu söyledi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Merakum ve Dumanlı Çayırı Yöresi Belde ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MERDER) tarafından düzenlenen "Birlik Festivali'ne katılan Destici, Sivas'ın havasıyla, suyuyla ve folkloruyla zengin bir il olduğunu belirtti.

Sivas'ta Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'dan gelen halk kültürü geleneğinin yaşatıldığını belirten Destici, kentte Alevi, Sünni, Kürt, Türkmen ve Çerkezler'in kardeşçe yaşadığını vurguladı.

Dönem dönem bu kardeşliğe kurşun sıkıldığı vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

“Bunu provoke edenler oldu ama hiçbir dönemde Sivaslı bu oyuna ve tezgaha gelmedi, bundan sonra da inşallah gelmeyecek. Çünkü Sivas'ta Anadolu irfanı ve Anadolu insanının feraseti, öngörüsü her zaman en yüksek düzeyde devam etmektedir. Onun için dönem dönem Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni kavgası çıkartmaya çalıştılar ama yaptıkları provokasyonla kaldılar. Bunu hiçbir zaman ne Sivas’ın geneline ne de ülkemizin geneline yayamadılar ve bundan sonra da yayamayacaklar. Çünkü biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz ve büyük Türk devletiyiz. Dünya var oldukça da öyle kalacağız inşallah.”

Sivas'ta hayvancılık ve tarımın yoğun olduğunu da anlatan Destici, kendisinin de kısmen çiftçilik yaptığını ifade etti.

Tarlasında arpa biçip Sivas’a geldiğini belirten Destici, çiftçilerin sıkıntılarını bildiğini aktardı.

- "Tarım ürünleri ve hayvansal ürünler çok stratejik"

Gübre, mazot, ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Daha önce dönümünü 20-30 liraya biçtiriyorduk, şimdi 80-100 lira olmuş. Yani 3-4 katına çıkmış ama bütün bunlara rağmen kuraklık olmadığı yerlerde açıklanan taban fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftçimizin yüzü gülüyor. Ama kuraklık olan bölgelerde aynı şeyi söyleyemiyoruz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin en önemli problemi yem. Maalesef yemin fiyatı inanılmaz yükseldi ve hayvancılık yapan kardeşlerimiz gerçekten zor durumda.”

Tarım kredi kooperatiflerinin bu sene tüm illerde ve ilçelerde arpa alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Destici, bunun üretici açısından iyi olduğunu aktardı.

Bu durumun yem fiyatlarına da olumlu yansımasını arzu etiklerini belirten Destici, yem fiyatlarının düşmesini temenni etti.

Destici, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yüzünün gülmesini hedeflediklerini vurgulayarak, “Onların yüzünün gülmesiyle birlikte Türkiye’nin yüzü güler. Çünkü pandemi döneminde ve sonrasında Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki gıda, yani tarım ürünleri, hayvansal ürünler çok stratejik ürünler. Bunu kendi kendimize yetecek kadar üretmek zorundasınız ve daha fazlasını da satmak için üreteceksiniz.” diye konuştu.

- "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır"

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz da dünyanın zor dönemden geçtiğini ama bu durumuna rağmen Türkiye'nin birçok ülkeden çok iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğine olan inançtan dolayı yatırımcıların yatırımlarına devam ettiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, Türkiye bölgesinde lider ülkedir. Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü güçlüğü yendi, bundan sonra da bu güçlüğü yener. Yenmek için birlik ve beraberlik gerekiyor. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin." dedi.

Destici, festivalde vatandaşlarla bir süre halay çekti.

Şenliğe, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Kadir Algın ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi
Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdüAnkara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü
Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajıAntalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:07
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:08
Yatsı
21:51
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.