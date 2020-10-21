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BBP Kdz. Ereğli’de vatandaşlara 7 bin adet maske dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kdz.

BBP Kdz. Ereğli’de vatandaşlara 7 bin adet maske dağıttı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Turabi Çelik, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile birlikte vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
BBP Kdz. Ereğli ilçesi başkanı Turabi Çelik, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarmak ve maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla ilçe merkezinde vatandaşlara maska dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Çelik yaptıkları etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Covid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde ülkemizde bu salgına maruz kalmıştır. Bizlerde Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek için sosyal mesafeye ve maske takmaya vatandaşlarımıza güzel duygularımızla kendilerine daha dikkat etmeleri için bugün burada toplandık. Geçmişte olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ve güvenlik güçlerimizin Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Sarıkamış’ta ve terör örgütü PKK ile hain FETÖ terör örgütüyle mücadele ederken nasıl şehit düşmüşlerse, mazlum Türk Milleti’nin evlatları, değerli sağlık çalışanlarımız da bugün Covid-19 salgını ile mücadele ederken görev şehidi olmuştur. Burada tüm şehitlerimizi tekrardan rahmetle anıyor mekânlarının cennet olmasını yüce Allah’tan diliyor, gazilerimize de sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyorum. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak ‘bu çorbada bizimde tuzumuz olsun’ diyerek Kdz. Ereğli halkına 7000 adet maske dağıtımını gerçekleştirdik. Burada bize desteklerini esirgemeyen Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu ve gönüldaşlarımıza maddi manevi katkı sağlayan herkese güzel duygularımla çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu faaliyetin tüm diğer teşkilatlara da örnek olmasını temenni ediyorum.”

BBP Kdz. Ereğli’de vatandaşlara 7 bin adet maske dağıttı

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