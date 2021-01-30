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BBP’de Yılmaz dönemi

30.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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BBP’de Yılmaz dönemi

Büyük Birlik Partisi’nde görevi devralan Erzurum İl Yönetimi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, yaptığı açıklamada, ‘Göreve geldiğimizin ilk günden bugüne kadar aynı istek ve arzu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Büyük Birlik Partisi’nde görevi devralan Erzurum İl Yönetimi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.
Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, yaptığı açıklamada, ‘Göreve geldiğimizin ilk günden bugüne kadar aynı istek ve arzu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün burada bulunan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yaklaşık bir aylık bir süre zarfında teşkilatlanma çalışmaları kapsamında 10 ilçemizde ilçe başkanlıklarını oluşturup, teşkilat yapısını güçlendirdik. İlerleyen günlerde ortaya koyacağımız projelerimizle partimizi yerelde en üst seviyeye çıkaracağız. İnşallah Genel Başkanımız Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru emin adımlarla yürüme çabasını göstereceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Ben ve ekip arkadaşlarım ile birlikte yerelde güzel başarılara imza atacağız’’ dedi.
Programda, 25 kişilik yönetim kurulu üyeleri katılımcılara tanıtıldı.

BBP’de Yılmaz dönemi

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