Bebeğini, Kurtlar Vadisi Tombalacı Mehmet'e benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmeyen Kurtlar Vadisi dizisi sosyal medyada yine gündem oldu. Yeni doğum yapan bir sosyal medya kullanıcısı bebeğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamileyken Kurtlar Vadisi izleyen kadın, çocuğunun 'Tombalacı Mehmet' karakterine birebir benzediğini söyledi.

Bebeğin fotoğrafını "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" notuyla paylaşan kadın sosyal medyada gündem oldu.

Bebeğin, Tombalacı Mehmet karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Çolak'a benzerliğine sosyal medyada da yorumlar yapıldı.

Minik bebeği görenler "Yuh cidden benziyor", "Oha inanılmaz", "Çok iyi ya" yorumlarında bulundu.

ÖLÜMÜNDEKİ DETAY ÜZMÜŞTÜ

Bu efsane karaktere hayat veren Haldun Boysan 2020 yılında hayatını kaybetmişti. Kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Haldun Boysan’ın, corona virüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmek istemediği için kalp pilini değiştirtmediği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, kendisine ve 90 yaşındaki annesine virüs bulaşmasından korktuğu için haziran ayında yapılması gereken operasyonu ertelediği öğrenilmişti.