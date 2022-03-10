Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba hakim karşısında

Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına başlandı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Serhat O. tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mağdur bebek E.E.O.'nun avukatlığını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık avukatı ve anne Türkan O. duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkında hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemenin karakol ve emniyetteki sorgusu ile savcılıkta verdiği ifadelerin çelişkili bölümlerini hatırlatması üzerine sanık, bu ifadeleri psikolojik baskı altında verdiğini ve okumadan imzaladığını ileri sürdü.

Sanık Serhat O, "Çocuğumu öldürmeye teşebbüs etseydim işe gitmezdim, kaçardım. Döktüğüm maddenin zehir olduğunu bilseydim poşeti yakardım." dedi.

Mahkeme başkanının, bebeği ile ilgili sosyal medya durumlarındaki "Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı", "40'tan sonra bulduk belayı" paylaşımlarını hatırlatması üzerine sanık, paylaşımlarının bebeği ile ilgili olmadığını, iş yerindeki biri kadın 2 kişi hakkında olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, savcılıktaki bir anlık sinirle çocuğuyla ilgili paylaşım yaptığı sözlerini hatırlatması üzerine sanık, olayın şokuyla iş yerinde çalışan 18 yaşındaki çalışanla ilgili sözlerinin "kendi çocuğu için kullandığı şeklinde yansıtıldığını" öne sürdü.

Olayın basına yansımasıyla hayati tehlikesinin bulunduğunu da iddia eden sanık, tahliyesini talep etti.

- "Asla mama ile zehri yan yana bırakmam"

Olayla ilgili söz verilen anne Türkan O, eşinin paylaşımını gördüğü günün akşamında sinir olduğunu bildiği için kapıyı açtıktan sonra çocuklarının yanına gittiğini söyledi.

Sigara ortamından bebeğini alarak çocukların odasına geçtiğini ve bir süre sonra mutfağa giderek mama hazırladığını anlatan Türkan O, "Asla mama ile zehri yan yana bırakmam. Hatta mama ile bulaşık deterjanıyla bile yan yana bırakmam. Mamayı bebeğime yedirdim. Sabaha kadar ağzında ara sıra köpürmeler oluyor, huysuzluk yapıyordu. Akşam loş ışık olduğu için mamanın rengini fark etmedim. Eşim muhtemelen ilacı mamanın üzerine serpmiş. Mamanın ortasından aldığım için ilacın tamamı karışmamış olabilir." şeklinde konuştu.

Hasta olan büyük kızının hastaneden geldiğinde kardeşi ile ilgilendiği sırada biberonun altındaki küf rengi gördüğünü ve "Anne ne içiriyorsun kardeşime, midem bulandı." dediğini aktaran Türkan O, o anda küf şeklindeki tortuyu fark ettiğini söyledi.

Mamanın bozulduğunu düşünerek çöpe attığı sırada karınca zehrinin bulunduğu poşeti fark ettiğini, mama ile kızını eczaneye gönderdiğini anlatan anne, eczacının mamaya bir madde karıştırılmış olabileceği sözü üzerine kızının polise durumu bildirdiğini söyledi.

Eşinin bunu yaptığına hala inanamadığını belirten Türkan O, "İfadelerine baktığımda yaptığını anlıyorum. Şu anda bebeğimin sağlık durumu iyi. Ben çocuklarıma yetişmeye, onlara bakmak için çaba gösteriyorum. İnsan bunu affedemiyor." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının şikayetçi olup olmayacağı sorusuna sessiz kalan anne, bir sonraki duruşmaya kadar süre talep etti.

- Mamasına zehir katılan bebeğin avukatı üst sınırdan ceza talep etti

Dosyada mağdur bebek E.E.O'yu savunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise, zehir ile mamanın bir araya getirilemeyeceğini, aynı alanda bulundurulamayacağını belirtti.

Kurum avukatı, annenin samimi, sanığın ise soruşturma ve kovuşturma sırasındaki çelişkili ifadeler verdiğini, bunun sanığın kendini kurtarmaya yönelik çabası olduğunu iddia etti.

Mağdur avukatı, sanığın yaptığı eylemin kasıtlı olduğunu bu nedenle herhangi bir indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım'da 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.

