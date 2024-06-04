Bebek kordonundan kök hücre yaptırmıştı... Yonca Evcimik estetiklerini tek tek saydı! Ünlü sunucu inanmayıp yeniden sordu

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru ve Son Baharda Geleceğim gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz ay bebek kordonundan kök hücre yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayında estetiklerini tek tek sıralayan Evcimik 'Bu kadar çok gölgeden kaynaklı çok bir şey olmuş gibi görünüyor olabilir ama evet çok faydalı bir şey. Boşluk olan yerleri, göz altlarını doldurmak gibi... Doktor çok önemli' dedi.

SÖZÜNÜ KESTİ

Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı ise söze girip 'Yonca burada...' diyere ünlü şarkıcının sözünü kesti ve Yelda Kırçuval'a kalk göster istiyorsan dedi. Yelda Kırçuval ise ünlü isme özellikle dudak altı ve çene bölgesindeki değişimin sebebini sordu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yonca Evcimik ise 'Çeneye de iki yandan biraz takviye var' dedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yonca Evcimik'in son haline sosyal medyada; 'Kadın baya değişmiş', 'Ne kadar gençleşmiş', 'Bambaşka biri gibi' yorumlar yapıldı.