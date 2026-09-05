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Taşacak Bu Deniz’in Oruç'u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kareler

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç'u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kareler
Öznur Yaslı İkier

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Oruç Furtuna' karakteriyle adından söz ettiren Burak Yörük, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kareler 1

Ünlü oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikahından görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kareler 2

Ağustos ayında Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde “Yörük” soyadının görülmesi, Burak Yörük ile gizlice evlendikleri iddialarını gündeme getirmişti. Çift, o dönemde ortaya atılan söylentiler karşısında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kareler 3

Haftalar boyunca devam eden evlilik iddialarına ise sonunda nokta koyan ikili, düğünlerinden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak evliliklerini takipçilerine duyurdu.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük ile Tuana Yılmaz sessiz sedasız evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kareler 4

YORUM YAĞDI
Ünlü şarkıcı Tuana Yılmaz'ın gelinlik seçimi tam not aldı. Sade, zarif ve A kesim, kare yaka bir gelinlik giyen Yılmaz için sosyal medyada; 'çok zarif', 'çok güzel bir gelin olmuş', 'abartısız güzel bir gelin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yörük Taşacak Bu Deniz
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