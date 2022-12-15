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'Bebek'te yalıya taşınacağım' sözleri tepki çekmişti! Fenomen Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı

15.12.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık sansasyonlarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın müstehcen pozları yüzünden başı belaya girmişti. Hakkında dava açılan ve yargılanacak olan fenomen lüks yaşantısıyla gündemdeydi. Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı.

'Bebek'te yalıya taşınacağım' sözleri tepki çekmişti! Fenomen Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı

Instagram'da müstehcen paylaşımlar yaptığı ve Onlyfans kullandığı için hakkında dava açılan fenomen Merve Taşkın son paylaşımıyla tepki çekti.

İstanbul Bebek'te bir yalıya taşındığını söyleyen Merve Taşkın, "18 yaşımdan bu yana kendi ayaklarım üzerinde durmayı ve yalnız yaşamayı öğrendim. 30 yaşına gelip bir şey başaramamış hâlâ aile evinde yaşayan insanlar laf ebeliği yapmasın" sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi.

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Eleştiri oklarının hedefinde olan Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı. Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde aylık kazancının 'şimdilik' 200 bin TL olduğunu açıklamıştı.

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Taşkın kazancıyla ilgili sorulara ayrıca "Bu tarz şeyleri merak etmenizi anlamıyorum" diyerek tepki göstermişti.

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