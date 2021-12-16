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Bebekler doğduktan en az 3 ay sonra göz teması kurabilir

16.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman: - "Bebeğiniz doğduktan en az 3 ay sonra sizinle göz teması kurabilir. İlk 5’inci ayda el-göz koordinasyonu için kitaplardan faydalanabilirsiniz. Bebeğinizle konuşmayı ve gördüğünüz şeyleri işaret etmeyi alışkanlık haline getirin. Yeni yerler ve nesneler keşfetmek görme duyusunun gelişimine katkıda bulunur" - "Bebeğinizle konuşurken kelime çağrışımını teşvik etmek için nesnelere isim vermeye devam edin. Bebeğiniz 1 yaşına geldiğinde mesafeleri iyi değerlendirebilecektir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, bebeklerin ilk aylarında dünyayı net göremediğini belirterek, "Bebeğiniz doğduktan en az 3 ay sonra sizinle göz teması kurabilir. İlk 5’inci ayda el-göz koordinasyonu için kitaplardan faydalanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin göz bölümünden Doç. Dr. Sevil Karaman, bebeklerde erken dönemde görme sağlığına ilişkin bilgi paylaştı.

Anne karnındaki bebeğin ışığı algılamasının tam görme olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Karaman, bebeğin doğar doğmaz aydınlığı ve karanlığı ayırt edebileceğini ancak tüm görmenin netleşmeyeceğini aktardı.

Karaman, “Bebeğiniz doğduğunda, size ve çevrelerindeki dünyaya bulanık gözlerle bakıyorlar. Yüzlerinden 20 ila 25 sansimetre (cm) uzaktaki nesnelere en iyi şekilde odaklanabilirler. Bu, bebeğinizi kucağınıza aldığınızda yüzünüzü görmesi için doğru mesafedir. Bebeğinizin ilk birkaç ayında gözleri birlikte çok daha etkili bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Ancak koordinasyon yanıltıcı olabilir ve bir gözün gezindiğini veya iki gözün çapraz göründüğünü fark edebilirsiniz. Çoğu durumda, bu normaldir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 3 ay civarında bebeğinizin gözleri etraftaki hareket ve objeleri takip ediyor olması gerektiğine dikkati çeken Karaman, "Bebeğiniz doğduktan en az 3 ay sonra sizinle göz teması kurabilir. İlk 5’inci ayda el-göz koordinasyonu için kitaplardan faydalanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Karaman, şunları kaydetti:

"Bebeğinizin yanında parlak renkli bir oyuncağı sallarsanız, gözlerinin hareketlerini takip ettiğini ve ellerinin onu kapmak için uzandığını görebilmeniz gerekir. Bebeğinizle konuşmayı ve gördüğünüz şeyleri işaret etmeyi alışkanlık haline getirin. Bebeğinizin görme yeteneği bu aylarda önemli ölçüde gelişmeye devam edecektir. Derinlik algısı da dahil olmak üzere yeni beceriler geliştirmeye başlayacaklar. Bir nesnenin etrafındaki nesnelere göre ne kadar yakın veya uzak olduğunu belirleme yeteneği, bebeğinizin doğumda yapabileceği bir şey değildir."

- "El-göz koordinasyonu için kitaplardan yararlanın"

Sevil Karaman, genellikle, bir bebeğin gözleri yaklaşık 5 aya kadar birlikte yeterince iyi çalışmadığını belirterek, "Bu yaşta, gözleri, nesneleri derinlemesine görmeye başlamak için ihtiyaç duyacakları dünyanın 3 boyutlu görüntüsünü oluşturabilir. Geliştirilmiş el-göz koordinasyonu, bebeğinizin ilginç bir şeyi fark etmesine, onu almasına, tersine çevirmesine ve onu birçok farklı şekilde keşfetmesine yardımcı olur. Bebeğiniz yüzünüze bakmayı sevecek, ancak tanıdık nesnelerle kitaplara bakmakla da ilgilenebilir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 ayı dolduran bebeklerin emeklemeye veya başka türlü hareket etmeye başladığını ifade eden Karaman, hareket halinde olmanın bebeğin el-göz-vücut koordinasyonunu daha da geliştirmesine yardımcı olacağını belirtti.

Hareket halindeyken bebeğin renkli görüşünün de gelişeceğini belirten Karaman, "Artık bebeğiniz hem yakın hem de uzağı çok net bir şekilde görebilir. Hızlı hareket eden nesnelere bile hızla odaklanabilirler. Oyuncaklarla saklambaç oyunları oynamaktan veya sizinle birlikte gözetlemekten keyif alacaklardır. Bebeğinizle konuşurken kelime çağrışımını teşvik etmek için nesnelere isim vermeye devam edin. Bebeğiniz 1 yaşına geldiğinde mesafeleri iyi değerlendirebilecektir." açıklamasında bulundu.

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