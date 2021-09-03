Bebeklerde kalp hastalığının anne karnında tanı ve takibi mümkün

İSTANBUL (AA) - Bebeklerde kalp hastalığının anne karnında tanısı ve takibi mümkün oluyor.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, her 1000 canlı doğumda 6-12 arası bebekte, doğumsal kalp hastalığı (DKH) saptanıyor. Bu bebeklerin de kabaca dörtte birinde doğum sonrası hayatta kalabilmeleri için bir girişim veya ameliyat gerekiyor. Türkiye'de yılda 1,3 milyondan fazla doğumun gerçekleşmesi nedeniyle konu oldukça önemi hale geliyor.

Anne karnındaki bebeğin kalp sağlığı ile ilgilenen Fetal Kardiyoloji dalının, son yıllarda tarama, tanı ve tedaviye yönelik girişimler, gebeliğin devamlılığı hakkında danışmanlık, doğumun planlanması ve doğum sonrası tedaviyi de içeren çok önemli bir alan haline geldiği belirtilen açıklamada, "Bu alanda çalışan ekip içerisinde çocuk kardiyoloji uzmanlarının yanı sıra yeni doğan, yoğun bakım, kadın doğum ve kalp cerrahisi uzmanları da yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

- Ailesel genetik faktörler etkileyebiliyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, bebeklerde anne karnında oluşan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile kalp hastalıklarının anne karnında tanı ve takibinden bahsetti.

Özyüksel, bebeklerde DKH için risk faktörlerinin 3 ana grupta toplandığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Anneye ait faktörler, bebeğe ait faktörler ve ailesel-genetik faktörler. Bu açıdan değerlendirildiğinde DKH açısından daha riskli sayılabilen gebeliklere şu durumlar örnek olarak verilebilir: annede şeker hastalığı, annede metabolik hastalıklar (başta fenilketonüri dediğimiz bir metabolizma hastalığı), annede otoimmün-bağışıklık sistemi hastalıkları, annede bazı ilaçlara maruz kalma (lityum, bazı sara ilaçları, retinoik asit, ağızdan alınan kan sulandırıcı ilaçlar, vb), yardımcı üreme tekniklerinin kullanıldığı gebelikler. Ailede ve kardeşlerde DKH hikayesi bulunması, anne karnında bebekte saptanan ritim sorunları saptanması ve artmış bebek ense kalınlığı saptanması durumunda risk artmaktadır."

Anne karnındaki bebeğin kalp yapılarının 18 haftadan sonra ultrasonografide görünebilir hale geldiğini kaydeden Özyüksel, şunları kaydetti:

"En iyi görüntüler 24-28'inci haftalarda elde edilse de sıklıkla Fetal ekokardiyografi uygulamaları gebeliğin 18-22 haftaları arasında yapılıyor. Anne karnındaki bebekte DKH saptanması durumunda aileye verilecek danışmanlık ve sosyal destek de önem arz ediyor. Bu dönemdeki danışmanın temel amaçları şunlardır: tanının net olarak ortaya konulması, bilimsel ve gerçekçi olarak hastalığın olası sonuçlarının aile ile paylaşılması ve gebeliğin devamı ve/veya bebeğin tedavisi açısından seçeneklerin ortaya konulması. Bebekte DKH saptanması durumunda elektif doğumun 39'uncu haftaya kadar geciktirilmesinin sonuçları olumlu yönde etkilediği biliniyor. Anne karnında bebeğin kalbine girişim henüz sınırlı olsa da seçilmiş vakalarda bebeğin aort ve pulmoner kapağı ile kulakçıklar arası bağlantıya müdahale edilebiliyor."

