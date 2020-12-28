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BEBKA Aralık ayı toplantısı çevrim içi yapıldı

BURSA HABERLERİ  | 28.12.2020 22:42 | Son Güncelleme

BEBKA’nın 2020 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleşti.Çevrim içi platform üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, BEBKA Genel Sekreteri M.

BEBKA Aralık ayı toplantısı çevrim içi yapıldı

BEBKA’nın 2020 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleşti.
Çevrim içi platform üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ve BEBKA yöneticileri katıldı. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bilal Şentürk başkanlığındaki toplantıda başarılı bulunan fizibilite teklifleri, Enerji Verimliliği Yönetim Danışmanlığı ve SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı ele alındı.

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