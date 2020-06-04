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Becali: Florin'i Galatasaray'a satmayacağım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

FCSB kulübünün sahibi Becali, Florin Coman'ın Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi ve transferin detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Becali: Florin'i Galatasaray'a satmayacağım!

FCSB kulübünün sahibi Becali, Florin Coman'ın Galatasaray'a gitmeyeceğini Rumen basınına açıkladı.

Rumen basınında Pro TV'ye konuşan Becali, Coman'ın bu yaz satılacağını fakat fiyatının play-off'lardan sona belli olacağını söylerken, Galatasaray'dan kimseyle irtibata geçmediğini ve sarı kırmızılı takımın maddi sorunları olduğunu söyledi.

"GALATASARAY'A SATMAYACAĞIM KESİN"

Coman'ın fiyatı play-off'lardan sonar belli olacak. Kesinlike satacağım. Fiyatı şu anda bilmiyorum çünkü play-off'lardan sonra belli olacak. Galatasaray'a satmayacağım kesin.

"FATİH TERİM VEYA GALATASARAY'DAN BİRİYLE KONUŞMADIM"

Fatih Terim veya Galatasaray'dan biriyle konuşmadım. Coman ile de konuşmadım. Galatasaray transfer için para vermiyor, parayla ilgili sorunları var.

FLORİNEL COMAN KİMDİR?

22 yaşındaki Florinel Coman, orta sahanın solunda görev alıyor. Bu sezon 35 resmi maçta 14 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Florinel Coman, Romanya Milli Takımı'nda da oynuyor. (FutbolArena)

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