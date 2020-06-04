Becali: Florin'i Galatasaray'a satmayacağım!

FCSB kulübünün sahibi Becali, Florin Coman'ın Galatasaray'a gitmeyeceğini Rumen basınına açıkladı.
Rumen basınında Pro TV'ye konuşan Becali, Coman'ın bu yaz satılacağını fakat fiyatının play-off'lardan sona belli olacağını söylerken, Galatasaray'dan kimseyle irtibata geçmediğini ve sarı kırmızılı takımın maddi sorunları olduğunu söyledi.
Coman'ın fiyatı play-off'lardan sonar belli olacak. Kesinlike satacağım. Fiyatı şu anda bilmiyorum çünkü play-off'lardan sonra belli olacak. Galatasaray'a satmayacağım kesin.
Fatih Terim veya Galatasaray'dan biriyle konuşmadım. Coman ile de konuşmadım. Galatasaray transfer için para vermiyor, parayla ilgili sorunları var.
22 yaşındaki Florinel Coman, orta sahanın solunda görev alıyor. Bu sezon 35 resmi maçta 14 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Florinel Coman, Romanya Milli Takımı'nda da oynuyor. (FutbolArena)
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