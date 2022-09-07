Beceri eş anlamlısı nedir? Beceri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Beceri kelimesi "bir duruma ve sisteme yön veren ilke" anlamlarına gelmektedir. Eski Türkçede "baş" kelimesine eklenen "+(g)Ar-" ekiyle türeyen "başġar-" kelimesinden türemiştir. "Başġar-" kelimesinden "beceri" kelimesi yapısal olarak değişikliğe uğramıştır. Dilimizde ilk defa "başarmak" anlamında Dede Korkut eserinde kullanılmıştır.
Beceri kelimesi TDK'ye göre "ustalık, maharet, yatkın olmak, elinden iş gelmek" gibi anlamlara gelir. Beceri kelimesini cümle içerisinde şu şekilde kullanabiliriz:
Beceri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "maharet"tir. Maharet kelimesi ise Arapça kökenli bir kelimedir.