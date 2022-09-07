Beceri eş anlamlısı nedir? Beceri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Beceri kelimesi "bir duruma ve sisteme yön veren ilke" anlamlarına gelmektedir. Eski Türkçede "baş" kelimesine eklenen "+(g)Ar-" ekiyle türeyen "başġar-" kelimesinden türemiştir. "Başġar-" kelimesinden "beceri" kelimesi yapısal olarak değişikliğe uğramıştır. Dilimizde ilk defa "başarmak" anlamında Dede Korkut eserinde kullanılmıştır.

Beceri ne demek?

Beceri kelimesi TDK'ye göre "ustalık, maharet, yatkın olmak, elinden iş gelmek" gibi anlamlara gelir. Beceri kelimesini cümle içerisinde şu şekilde kullanabiliriz:

Bu işe yeterli becerisi olduğu için kolaylıkla girmişti.

Elif çok becerikli bir kızdı maşallah elinden her iş geliyordu.

Bu okulda okuyabilmek zekâdan çok beceri işidir.

Becerili bir öğrenciydi bu yüzden de tüm sınavlardan yüksek not almasını bilirdi.

Beceri kelimesinin eş anlamı nedir?

Beceri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "maharet"tir. Maharet kelimesi ise Arapça kökenli bir kelimedir.

Becerinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maharet gerektiren bir işti, her yiğidin harcı değildi.

Bu işi çabuk kavramak istiyorsan maharetini sergilemen gerekir.

Resim yapmak istiyorsun ama yeterli maharetin yoksa bu iş çok zor.



