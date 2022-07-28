Akademi eş anlamlısı nedir? Akademinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dili doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmek için Türkçedeki çoğu kelimeyi mutlaka kelime dağarcığımıza kaydetmemiz gerekiyor. Özellikle eş anlamlısı bulunan sözcükleri ve bunların eş anlamlılarını aktif olarak kullanmak, ifade yeteneği açısından büyük önem arz ediyor. Eş anlamlısı bulunan sözcüklerden biri olan akademi ne anlama gelmektedir?

Akademi kelimesi ne anlama gelir?

“Akademi” kelimesi özellikle bilim uzmanları tarafından sık kullanılan kelimeler arasındadır. Fransızca kökenli olan bu kelime, dilimize giren yabancı sözcüklerden sadece biridir. Dilimizdeki kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenmek için ise başvurulan ilk kaynak Türk Dil Kurumu'dur. Türk Dil Kurumu; her alan ile ilgili birden fazla sözlüğü ve yüz binlerce kelimeyi bünyesinde barındıran, Türkçenin gelişimi için çeşitli faaliyetler gösteren bir devlet kurumudur.

Akademi sözcüğüne bakacak olursak; bilim ile alakalı olan her dalı içinde bulunduran yüksek okullar, akademi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, Rusya’daki Bilimler Akademisi, Paris’teki Fransız Akademisi veya Harp Akademisi örnek verilebilecek akademilerden bazılarıdır.

TDK Türkçe Sözlük’e göre akademinin 3 ayrı sözlük anlamı vardır:

Yüksekokul. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu

Akademi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Türkçedeki pek çok kelimenin eş anlamlısı vardır. Böylelikle duygu ve düşünceleri daha açık ve farklı şekilde ifade etmek mümkündür. Akademi sözcüğü de eğitimde sıklıkla duyulan bir kelimedir. Akademi kelimesinin eş anlamı olarak “yüksek okul” ifadesi kullanılabilir. Bu iki sözcüğün yazılışları farklı olsa da taşıdıkları anlamlar aynıdır.

Akademinin eş anlamlıları ile örnek cümleler